Мінреінтеграції заявило про врегулювання питання щодо блокування податкових накладних у прифронтовій зоні

Раніше регіональні підрозділи ДПС блокували податкові накладні підприємців із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

Ілюстративне фото: український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило про врегулювання питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях.

Про це йшлося під час чергового засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб’єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

За результатами роботи Коордштабу ДПС рекомендувала своїм підрозділам при опрацюванні податкових накладних враховувати довідки місцевих адміністрацій про використання та обробіток земельних угідь за відсутності актів про розмінування.

Зазначається, що це дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні.

Раніше запрацювала програма компенсацій аграріям за гуманітарне розмінування власних земель. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель.