"Укрзалізниця" планує будівництво власних електростанцій

"Укрзалізниця" побудує у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт. Загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, пише Forbes.

Глава "Укрзалізниці" повідомив, що реалізація проєкту розпочнеться за умови наявності фінансування, ймовірно, вже цього літа. Загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

"Терміни виконання робіт залежить від фінансування та наявності необхідного обладнання", – сказав Лященко.

За його словами, наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема, веде перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають перемовини з постачальниками обладнання.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку. Генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до її розподільчої мережі.