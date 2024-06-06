"Укренерго" скасувала тендер на закупівлю кондиціонерів після розголосу

Компанія раніше просила українців не користуватися цими приладами. Також в Укренерго кажуть, що почали готувати тендер на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Компанія "Укренерго" скасувала тендер на закупівлю кондиціонерів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють”, – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

“Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro”, – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що все купує у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, кажуть в Укренерго, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.

“Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення. Ми також переглянемо всі наші актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв. В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дрес-коду”, – повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, 3 червня "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Саме в цей час енергосистема України розпочала відчувати значний дефіцит – в тому числі за рахунок спеки, яка збільшила користування системами охолодження повітря.

Представники енергетичних компаній неодноразово публічно закликали українців не вмикати кондиціонери, щоб не навантажувати мережу і уникнути аварійних відключень живлення.