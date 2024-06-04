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Найбільше надходжень до загального фонду держбюджету приніс податок на прибуток підприємств

Це 42,1 млрд грн із 151,8 млрд грн.

Найбільше надходжень до загального фонду держбюджету приніс податок на прибуток підприємств
Гроші
Фото: volynonline.com

За даними Державної казначейської служби, за травень цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень. Понад чверть цієї суми отримали завдяки податку на прибуток підприємств.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Серед інших платежів: 

  • 38,6 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 20,2 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,9 млрд, відшкодовано – 12,7 млрд грн);
  • 17,5 млрд грн –  ПДФО та військовий збір;
  • 17,2 млрд грн – акцизний податок; 
  • 5,4 млрд грн – рентна плата за користування надрами;
  • 3,9 млрд грн – ввізне та вивізне мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн).

Загалом за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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