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Потенціал ОПК під загрозою: Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників Актуально

Одразу після проходження ВЛК працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання

Потенціал ОПК під загрозою: Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників
Фото: poltava.to

Провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану та мають законну підставу бронювати до 100 відсотків працівників включно, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться у відповідному зверненні.

Понад сорок підприємств, серед яких виробники ракетного озброєння, артилерії та снарядів, мінометів і пострілів до них, бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, у зверненні до прем'єр-міністра, Міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості, а також - Головнокомандувача ЗСУ, звертають увагу на те, що, після одночасного набуття чинності низкою законних та підзаконних актів, під загрозою постав виробничий потенціал вітчизняного ОПК.

Зокрема, після досягнення працівником 25-річного віку підприємство зобов’язане звіряти його військово-облікові дані з ТЦК та СП, а працівник – пройти військово-лікарську комісію. Також Міноборони переглядає чи змінює перелік військово-облікових спеціальностей, через що окремі ВОС стають недійсними, внаслідок чого військовозобов’язані мають звертатися до ТЦК та СП стосовно внесення змін у військово-облікові документи.

"Існують непоодинокі випадки, коли саме в цей "перехідний" період ТЦК та СП здійснюють мобілізацію зазначеної категорії працівників, хоча мають офіційні докази їхньої безпосередньої участі у реалізації державних контрактів оборонного призначення. Попри участь таких фахівців у виконанні державних контрактів з держзамовником у сфері оборони та особливої важливості для галузі ВПК, одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання", - зазначають керівники оборонних підприємств.

За таких умов, як стверджується у зверненні, Генеральний штаб та Міністерство оборони України відмовляють у погодженні підприємствам бронювання військовозобов’язаних працівників, які не здійснили заміну приписного свідоцтва на Тимчасове посвідчення, не оновили військово-облікову спеціальність або інші військово-облікові дані.

Така ситуація загрожує виконанню державних оборонних контрактів та негативно впливає на обороноздатність држави. Підприємства ОПК наголошують на необхідності запровадження правового механізму відтермінування вручення мобілізаційних розпоряджень працівникам підприємств, визнаних критично важливими для оборони України, що дозволить бронювати спеціалістів після оновлення їхніх військо-облікових даних.

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