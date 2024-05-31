Із 1 червня Укренерго вводить ліміти на споживання електроенергії.
За інформацією компанії, ліміти на споживання для промислових і побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 23.00.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки відключень світла.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
- Нині Укренерго попередило, що прогнозує можливе повернення до планових відключень світла. Серед причин - російські атаки на українську енергоінфраструктуру і планові ремонти електростанцій.