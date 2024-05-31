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Із 1 червня Укренерго вводить ліміти на споживання електроенергії

Графіки діятимуть із 18.00 до 23.00.

Із 1 червня Укренерго вводить ліміти на споживання електроенергії
Відключення світла
Фото: pixabay

Із 1 червня Укренерго вводить ліміти на споживання електроенергії.

За інформацією компанії, ліміти на споживання для промислових і побутових споживачів будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 23.00.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки відключень світла.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

  • Нині Укренерго попередило, що прогнозує можливе повернення до планових відключень світла. Серед причин - російські атаки на українську енергоінфраструктуру і планові ремонти електростанцій.
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