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Україна починає страхувати своїх інвесторів від воєнних та політичних ризиків, – міністр економіки

Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій.

Україна починає страхувати своїх інвесторів від воєнних та політичних ризиків, – міністр економіки
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Експортно-кредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497-IX  “Про внесення змін до Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків”, який набув чинності 1 січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. 

"Початок страхування воєнних та політичних ризиків – вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики “Зроблено в Україні”. Розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, які орієнтовані на експорт”, – зазначила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко у колонці для Forbes. 

Вона зазначила, що раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій – MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну,  американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. 

“І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка – посилення ділової активності. Страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні”, – повідомила Юлія Свириденко. 

Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать:

  • воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;
  • насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;
  • терористичні акти та/або диверсії, в тому числі спричинені воєнними конфліктами, війною, збройними конфліктами, бойовими діями, масовими заворушеннями або насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу, захопленням державної влади;
  • окупація, анексія.

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