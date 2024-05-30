Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій.

Експортно-кредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497-IX “Про внесення змін до Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків”, який набув чинності 1 січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

"Початок страхування воєнних та політичних ризиків – вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики “Зроблено в Україні”. Розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, які орієнтовані на експорт”, – зазначила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко у колонці для Forbes.

Вона зазначила, що раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій – MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям.

“І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка – посилення ділової активності. Страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні”, – повідомила Юлія Свириденко.

Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать: