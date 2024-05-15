Німецький концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні нове підприємство протиповітряної оборони

Підприємство буде ремонтною базою для зенітних систем IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

Німецька компанія Rheinmetall планує невдовзі заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

Про це повідомив Армін Паппергер під час загальних зборів компанії Rheinmetall, пише Мілітарний.

Наразі не відомо щодо початку будівництва нового підприємства, адже спершу для цього потрібно буде налагодити ланцюжок постачання, однак зазначається, що це може статися через 1-2 роки.

Також підприємство буде ремонтною базою для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, а саме: IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.