Німецький концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні нове підприємство протиповітряної оборони

Німецька компанія Rheinmetall планує невдовзі заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
Про це повідомив Армін Паппергер під час загальних зборів компанії Rheinmetall, пише Мілітарний.
Наразі не відомо щодо початку будівництва нового підприємства, адже спершу для цього потрібно буде налагодити ланцюжок постачання, однак зазначається, що це може статися через 1-2 роки.
Також підприємство буде ремонтною базою для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, а саме: IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року.
- На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- Також, оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.