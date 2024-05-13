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Усі ключові компанії Групи Нафтогаз покращили фінрезультати щонайменше на 40%, – Чернишов

Більшість підприємств Групи "Нафтогаз" покращили фінансові результати у 2023 році.

Усі ключові компанії Групи Нафтогаз покращили фінрезультати щонайменше на 40%, – Чернишов
Фото: www.naftogaz.com

Усі ключові підприємства компанії Групи Нафтогаз у 2023 році значно покращили фінансові результати щонайменше на 40%.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

Так, чистий прибуток АТ "Укргазвидобування" у 2023 році склав майже 13 млрд грн проти 2,9 млрд у 2022 році.

Суттєво покращила результати й ПАТ "Укрнафта", показавши понад 20 млрд грн чистого прибутку порівняно зі збитком в 1,1 млрд грн у 2022-му.

Оператор газосховищ України АТ "Укртрансгаз" у 2023-му отримав майже 7 млрд чистого прибутку порівняно з 3,2 млрд грн у 2022 році.

На 40% фінансовий результат у 2023 році покращила також АТ "Укртранснафта". Так, чистий прибуток компанії склав 5,6 млрд грн порівняно з 4 млрд грн у 2022 році.

Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою.

При цьому компанії Групи, що працюють за цим напрямом, також змогли продемонструвати суттєво кращі результати, порівняно з 2022 роком. Так, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зменшила збиток у 12 разів, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" – майже у шість.

Суттєве покращення фінансового стану продемонструвала також материнська компанія Групи НАК "Нафтогаз України", що значно скоротила збиток: з 36,6 млрд грн за підсумками 2022 року до 0,78 млрд грн у 2023-му.

Планується, що абсолютна більшість чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам Компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі. Акціонер Групи – Кабінет Міністрів України – визначить їх фінальний обсяг.

У пресслужбі Нафтогазу нагадують, що чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році склав 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року.

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