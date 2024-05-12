Укрзалізниця у пікові години вимикатиме підсвітку на залізничних вокзалах п’яти найбільших міст країни

Укрзалізниця буде економити споживання електроенергії разом з усією країною, повідомила пресслужба компанії.

“У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова. Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії!” – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

Нещодавно заступниця міністра енергетики повідомила, що в уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на світло. Підвищення тарифів розглядають як один із ресурсів для підготовки до наступного опалювального сезону, під час якого прогнозують значний дефіцит через значні пошкодження енергосистеми від обстрілів. Також взимку можуть бути відключення і побутових споживачів.

Тим часом у Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.