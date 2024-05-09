Шмигаль і міністерка економічного співробітництва Німеччини обговорили розвиток спільних інвестиційних проєктів

Наразі на стадії реалізації із Кредитною установою для відбудови ФРН перебувають 7 таких проєктів на понад 311 млн євро.

міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце і глава українського уряду Денис Шмигаль

9 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.

За словами Шмигаля, йшлося про реалізацію спільних проєктів. Глава уряду відзначив плідну співпрацю з Кредитною установою для відбудови ФРН (KfW) та подякував за підтримку малих і середніх підприємств.

"Це особливо важливо з огляду на провідну роль приватного сектору у відновленні України. Наразі на стадії реалізації з KfW перебувають 7 інвестиційних проєктів загальним обсягом понад 311 млн євро", - повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що особливу увагу необхідно приділити проєктам у сфері переробки, а також активізувати діяльність бізнесу, зокрема ветеранського та на деокупованих територіях.

Шмигаль і Шульце скоординували роботу напередодні Конференції з питань відновлення, яка відбудеться у червні в Берліні. "Розраховуємо на конкретні результати", - додав прем'єр-міністр.