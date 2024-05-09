Шмигаль: укладено понад 1600 угод муніципальних та регіональних партнерств

Вже укладено понад 1600 угод щодо муніципальних та регіональних партнерств. Ці угоди пропонують конкретні плани відбудови регіонів України, залучають інвестиції та стимулюють обмін досвідом.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Другого міжнародного саміту міст і регіонів.

"Практика муніципальних та регіональних партнерств – це частина українського відновлення, яка відмінно себе зарекомендувала. Вже укладено понад 1600 таких партнерських угод", – зазначив прем’єр.

За його словами, муніципальні та регіональні партнерства вже дають цілу низку позитивних результатів, прямо тут і зараз.

"Перший результат — це комплексний патронат над відбудовою цілих громад та регіонів. Показовими тут є патронат Данії над Миколаївщиною, французького регіону Іль-де-Франс – над громадами Київщини та Чернігівщини, Італії — над Одещиною, та багато інших прикладів", – сказав очільник уряду.

Крім того, ще один результат угод — це конкретні проекти відбудови. Зокрема, йдеться про водогони, дитячі садки, школи, лікарні.

Також партнерські угоди дозволяють залучати приватні інвестиції. "Третій результат – це залучення приватних інвестицій. Те, що генеруватиме додану вартість, нові робочі місця. Те, що буде посилювати одночасно і локальну, і національну економіку. А також буде посилювати бізнес-відносини", – зазначив Шмигаль.

Крім того, регіональні партнерства надають можливість обміну міжмуніципальним досвідом. А також – гуманітарна складова, підтримка українців, які перебувають у найбільш вразливому становищі через повномасштабну війну.

Як підкреслив прем’єр-міністр, українські громади мають активніше знаходити точки дотику з потенційними партнерами та домовлялися про взаємовигідну співпрацю.