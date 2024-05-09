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Шмигаль: укладено понад 1600 угод муніципальних та регіональних партнерств

Угоди про партнерство пропонують конкретні плани відбудови, залучають інвестиції та стимулюють обмін досвідом.

Шмигаль: укладено понад 1600 угод муніципальних та регіональних партнерств
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Вже укладено понад 1600 угод щодо муніципальних та регіональних партнерств. Ці угоди пропонують конкретні плани відбудови регіонів України, залучають інвестиції та стимулюють обмін досвідом.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Другого міжнародного саміту міст і регіонів.

"Практика муніципальних та регіональних партнерств – це частина українського відновлення, яка відмінно себе зарекомендувала. Вже укладено понад 1600 таких партнерських угод", – зазначив прем’єр. 

За його словами, муніципальні та регіональні партнерства вже дають цілу низку позитивних результатів, прямо тут і зараз.

"Перший результат — це комплексний патронат над відбудовою цілих громад та регіонів. Показовими тут є патронат Данії над Миколаївщиною, французького регіону Іль-де-Франс – над громадами Київщини та Чернігівщини, Італії — над Одещиною, та багато інших прикладів", – сказав очільник уряду.

Крім того, ще один результат угод — це конкретні проекти відбудови. Зокрема, йдеться про водогони, дитячі садки, школи, лікарні.

Також партнерські угоди дозволяють залучати приватні інвестиції. "Третій результат – це залучення приватних інвестицій. Те, що генеруватиме додану вартість, нові робочі місця. Те, що буде посилювати одночасно і локальну, і національну економіку. А також буде посилювати бізнес-відносини", – зазначив Шмигаль. 

Крім того, регіональні партнерства надають можливість обміну міжмуніципальним досвідом. А також – гуманітарна складова, підтримка українців, які перебувають у найбільш вразливому становищі через повномасштабну війну.

Як підкреслив прем’єр-міністр, українські громади мають активніше знаходити точки дотику з потенційними партнерами та домовлялися про взаємовигідну співпрацю.

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