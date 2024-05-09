Заступник Єрмака заперечив, що йому пропонували очолити Мінрегіон

Олексій Кулеба каже, що з ним про це не говорили ні раніше, ні сьогодні.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заперечив отримання пропозиції очолити Мінрегіон, який відділять від міністерства інфраструктури.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua в кулуарах Другого міжнародного саміту міст і регіонів. Він сказав, що новин від ранку не читав, оскільки зайнятий організацією саміту.

"Мені не поступало ніяких пропозицій. Я з самого ранку знаходжуся тут, тому що безпосередньо є організатором цього міжнародного саміту і не можу нічого прокоментувати. Знаходжуся навіть без мобільного телефону, без новин", – сказав він.

До цього жодних розмов щодо призначення міністром, за словами Кулеби, в нього не було.

Олексій Кулеба перейшов на роботу в Офіс президента з посади голови Київської обласної військової адміністрації. В Офісі займається саме регіональною політикою.