Заступник Єрмака заперечив, що йому пропонували очолити Мінрегіон

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заперечив отримання пропозиції очолити Мінрегіон, який відділять від міністерства інфраструктури.
Про це він повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua в кулуарах Другого міжнародного саміту міст і регіонів. Він сказав, що новин від ранку не читав, оскільки зайнятий організацією саміту.
"Мені не поступало ніяких пропозицій. Я з самого ранку знаходжуся тут, тому що безпосередньо є організатором цього міжнародного саміту і не можу нічого прокоментувати. Знаходжуся навіть без мобільного телефону, без новин", – сказав він.
До цього жодних розмов щодо призначення міністром, за словами Кулеби, в нього не було.
Олексій Кулеба перейшов на роботу в Офіс президента з посади голови Київської обласної військової адміністрації. В Офісі займається саме регіональною політикою.
- Міністерство інфраструктури об'єднали з міністерством розвитку громад і територій взимку 2022-го. Об'єднане міністерство очолював Олександр Кубраков.
- Тепер же його розділять на два окремі: міністерство інфраструктури та Мінрозвитку громад. Кубракова сьогодні парламент відправив у відставку.
- Призначення нових міністрів, за даними джерел LB.ua, можливе аж через два тижні. "Не визначилися з тим, хто очолить Мінрегіон. Всі когось хочуть, не хочуть самі", – наголосило джерело.
- Співрозмовники у фракції повідомили, що серед кандидатів на очільника цього міністерства називають нардепа Віталія Безгіна та заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу. "Однак Безгін сам проти. А Кулеба теж не горить бажанням", – сказав нардеп.