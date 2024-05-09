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Заступник Єрмака заперечив, що йому пропонували очолити Мінрегіон

Олексій Кулеба каже, що з ним про це не говорили ні раніше, ні сьогодні. 

Заступник Єрмака заперечив, що йому пропонували очолити Мінрегіон
Олексій Кулеба
Фото: скріншот

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заперечив отримання пропозиції очолити Мінрегіон, який відділять від міністерства інфраструктури.

Про це він повідомив у коментарі кореспондентці LB.ua в кулуарах Другого міжнародного саміту міст і регіонів. Він сказав, що новин від ранку не читав, оскільки зайнятий організацією саміту.

"Мені не поступало ніяких пропозицій. Я з самого ранку знаходжуся тут, тому що безпосередньо є організатором цього міжнародного саміту і не можу нічого прокоментувати. Знаходжуся навіть без мобільного телефону, без новин", – сказав він.

До цього жодних розмов щодо призначення міністром, за словами Кулеби, в нього не було.

Олексій Кулеба перейшов на роботу в Офіс президента з посади голови Київської обласної військової адміністрації. В Офісі займається саме регіональною політикою.

  • Міністерство інфраструктури об'єднали з міністерством розвитку громад і територій взимку 2022-го. Об'єднане міністерство очолював Олександр Кубраков.
  • Тепер же його розділять на два окремі: міністерство інфраструктури та Мінрозвитку громад. Кубракова сьогодні парламент відправив у відставку. 
  • Призначення нових міністрів, за даними джерел LB.ua, можливе аж через два тижні. "Не визначилися з тим, хто очолить Мінрегіон. Всі когось хочуть, не хочуть самі", – наголосило джерело. 
  • Співрозмовники у фракції повідомили, що серед кандидатів на очільника цього міністерства називають нардепа Віталія Безгіна та заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу. "Однак Безгін сам проти. А Кулеба теж не горить бажанням", – сказав нардеп.
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