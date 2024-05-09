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Міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва з неанонсованим візитом

Переговори стосуватимуться, серед іншого, розширення української енергосистеми за допомогою Німеччини.

Міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва з неанонсованим візитом
Фото: Інтерфакс-Україна

Міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва з неанонсованим візитом, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Tagesschau.

Шульце приїхала, щоб запевнити Україну в подальшій підтримці у відновленні. За даними ЗМІ, переговори в українській столиці передбачатимуть, серед іншого, розширення української енергосистеми за допомогою Німеччини та підготовку кваліфікованих робітників.

Візит слугує підготовкою до великої конференції з реконструкції, якої очікують майже 1 500 учасників у Берліні 11 і 12 червня, включно з главами держав і урядів. 

"Люди тут відновлюють свою країну щодня, вони не здаються. Дуже важливо, щоб була не тільки підтримка озброєння, а й підтримка громадянського розвитку", – сказала Шульце в Києві.

Берлінська конференція, серед іншого, зосередиться на тому, як можна підтримати малі та середні компанії і як знайти кваліфіковану робочу силу для відновлення.

Також сьогодні, в День Європи, до Києва прибула президентка Європарламенту Роберта Мецола. Візит не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі.

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