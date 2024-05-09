Рада готується розглянути відставку двох міністрів і призначення трьох

Співрозмовники LB.ua кажуть, що призначення може відбутися через два тижні.

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні має розглянути звільнення двох урядовців – міністра агрополітики Миколи Сольського, який є підозрюваним у справі про розкрадання землі, та віцепрем'єра Олександра Кубракова, чиє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розділять на два різні.

Про підготовку кадрових рішень повідомив народний депутат Ярослав Железняк, також це підтвердили співрозмовники LB.ua в парламенті. За словами Железняка, заяву Сольського про звільнення зранку має розглянути профільний комітет, після цього – зала.

Щодо Кубракова Железняк сказав, що зазвичай міністри самі пишуть заяву про власну відставку, але в цьому випадку звільнення проведуть через постанову, за яку збирали підписи від депутатів.

"Тобто це буде як ініціатива депутатів понизити у статусі міністра", – сказав він.

Проєкт постанови щодо звільнення Кубракова вже зареєстрований в Раді. Його звільнення зранку розгляне комітет, потім голосуватимуть у залі.

За словами Железняка, далі має зібратися коаліція, яка внесе голові уряду пропозицію щодо трьох міністрів: агрополітики, інфраструктури та регіонів. Потім знову засідатимуть комітети і знову буде голосування у залі.

"Не факт, що всіх трьох призначать сьогодні", – сказав він.

Джерела LB підтвердили інформацію щодо запланованих кадрових змін.

"На 9:15 буде ще одна фракція з Миколою Сольським. Хоча фракція проти (відставки). Сьогодні Микола зранку буде переконувати підтримати його відставку", – розповів нардеп.

Ще один парламентар додав, що постанова на звільнення Кубракова "також вже подана".

Водночас у "Слузі" прогнозують, що кадрові призначення будуть за два тижні.

"Не визначилися з тим, хто очолить Мінрегіон. Всі когось хочуть, не хочуть самі", – наголосило джерело.

Співрозмовники у фракції повідомили, що серед кандидатів на очільника цього міністерства називають нардепа Віталія Безгіна та заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу.

"Однак Безгін сам проти. А Кулеба теж не горить бажанням", – сказав нардеп.

Звільнення Кубракова і Сольського

Микола Сольський написав заяву на звільнення після вручення йому підозри в розкраданні державної землі на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає. Звинувачення стосується періоду, коли Сольський не був міністром. Після виходу міністра під заставу Мінагрополітики повідомило, що він продовжить виконувати роботу.

Учора спікер парламенту Руслан Стефанчук сказав, що фракція "Слуга народу" не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського. У зв'язку з цим цього питання немає у порядку денному засідання парламенту.

Олександр Кубраков, якого можуть "понизити", ледь не потрапив під звільнення ще до розділення його міністерства.

19 квітня співрозмовники LB.ua підтвердили, що Рада може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати. Під питанням звільнення генпрокурора України Андрія Костіна. Але вже 22 квітня співрозмовники сказали, що на засіданні малої фракції СН не змогли ухвалити рішення щодо урядовців.