Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийнято на засіданні малої фракції “Слуги народу”, - джерела

Джерела LB.ua повідомили, що мова йде лише про “технічне питання” - відставку члена Рахункової палати “за віком”.

23 квітня Верховна Рада України планує розглянути лише питання відставки члена Рахункової палати.

Про це повідомили джерела LB.ua у “Слузі народу”.

“Ні до чого не прийшли (Ред: на засіданні малої фракції керівництва та голів членів комітетів). Члена Рахункової палати - зносимо”, - повідомило джерело.

Інший депутат “Слуги народу” додав, що “про інше (Ред.: щодо відставки членів уряду) немає рішення”.

“Не буде ніяких кадрових. Просто ніякі рішення не прийняті”, - підтвердив ще один голова парламентського комітету.

Джерела LB.ua повідомили, що мова йде лише про відставку члена Рахункової палати “за віком та це технічне питання”.

Також віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яку називали однією з кандидатів на звільнення, зазначила у коментарі LB.ua, що їй нічого не відомо про можливу відставку.

“Перепитувала у керівництва, теж вперше чують. Всі ці розмови більш схожі на якісь палацові інтриги, або, може, просто чиїсь вигадки”, - відповіла вона.