Сьогодні, 22 квітня, президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Головна увага – зміцненню партнерства між нашими країнами, підготовці до проведення Глобального саміту миру та спільним можливостям у захисті міжнародного права”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та окремо поспілкувався з кожним.