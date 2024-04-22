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Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів п’яти країн

Володимир Зеленський окремо поспілкувався з кожним послом.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів п’яти країн
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 22 квітня, президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Головна увага – зміцненню партнерства між нашими країнами, підготовці до проведення Глобального саміту миру та спільним можливостям у захисті міжнародного права”, - зазначив голова держави.

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Володимир Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та окремо поспілкувався з кожним. 

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