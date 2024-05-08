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Уряд забезпечив виконання бюджету-2023, однак не спрямував увесь можливий ресурс на відсіч агресії РФ, – звіт Рахункової палати

Плановий показник доходів державного бюджету загалом перевиконано на 405,8 млрд грн (17,9%), а порівняно з 2022 роком він зріс у 1,5 раза.

Уряд забезпечив виконання бюджету-2023, однак не спрямував увесь можливий ресурс на відсіч агресії РФ, – звіт Рахункової палати
голова Рахункової палати Ольга Піщанська
Фото: censor.net.ua

Кабінет Міністрів України попри складні умови воєнного стану забезпечив виконання бюджету на 2023-ий, однак не спрямував увесь можливий ресурс на фінансування заходів з відсічі збройної агресії проти України та ліквідації її наслідків. 

Про це йдеться у висновках про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Рахункова палата затвердила їх одноголосно під час позачергового засідання 7 травня.

Як йдеться у документі, Кабінет Міністрів України виконував закон про державний бюджет в умовах воєнного стану, надпрогнозованого зростання економіки й імпорту, девальвації гривні, нижчого від прогнозного рівня інфляції та отримання рекордного обсягу міжнародної допомоги, що становила 34,3% фінансових ресурсів державного бюджету. 

Зовнішні надходження сприяли стабільності державних фінансів, зростанню міжнародних резервів України і здійсненню найнеобхідніших витрат державного бюджету.

Щодо загальних ресурсів бюджету у 2023 році:

– 1 трлн 585,5 млрд грн отримано від міжнародної спільноти у формі зовнішніх запозичень і грантів;

– 3 трлн 36,8 млрд грн становили внутрішні ресурси;

Плановий показник доходів державного бюджету загалом перевиконано на 405,8 млрд грн (17,9%), а порівняно з 2022 роком він зріс у 1,5 раза.

Зазначимо, у квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна зможе покрити дефіцит бюджету у 2024. 37 з 42 мільярдів доларів, які потрібні для балансування кошторису, вже погоджені у вигляді допомоги від партнерів.

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