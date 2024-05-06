​ФДМ виставляє на продаж конфіскований у російського олігарха завод "ПентоПак"

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу конфіскованого у російського олігарха ПрАТ "ПентоПак".
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
"Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу «ПентоПак» у сумі 203,7 млн грн. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який має тісні зв'язки з керівництвом РФ та підтримує окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях України.
"ПентоПак" забезпечує повний цикл виробництва упаковки для продуктів м'ясопереробної галузі, застосовуючи передові технології, зокрема високоякісний друк ультрафіолетовими, водними та спиртовими фарбами. Серед його клієнтів - знані українські бренди, такі як "Рудь", "Глобино", "М'ясна гільдія", а також замовники з більш як 30 країн світу
Наразі підприємство є прибутковим бізнесом, продовжує сплачувати податки та забезпечувати роботою колектив із 193 людей.
"Мова йде не просто про виробничі потужності, а про налагоджений прибутковий бізнес у перспективному сегменті харчової індустрії. Новий власник отримує всі можливості для подальшого зростання та розвитку", - наголосив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Хто такий Іван Саввіді
- Іван Саввіді – російський підприємець грецького походження, який тісно повязаний із російською владою і партією "Единая Россия".Саввіді двічі обирався депутатом Держдуми РФ від партії "Единая Россия”, публічно вітав анексію Криму Росією, був спонсором низки російсько-патріотичних фестивалів на півострові.
- Крім цього, підтримує "керівництво" тимчасово окупованих українських територій, надає їм матеріально-технічну підтримку. Зокрема, у квітні 2022 року направляв автомобілі та генератори у самопроголошену "ДНР", за що отримав особисту подяку від ватажків цього угрупування.
- У 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.
- Саввіді є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків Росії. Через організацію він здійснює ідеологічну підтримку дій РФ. Цим він займається систематично із 2014 року.
- За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції.
- Дружина Кіріякі Саввіді є однією із найбагатших жінок в Ростовській області РФ. Вона є номінальною власницею низки компаній, а бізнесом фактично володіє її чоловік Іван Саввіді. Їй опосередковано через юридичну особу Костерам Холдінгс Лімітед належить ПрАТ "Пентопак" та ДП "Атлантіс-Пак Україна".