​ФДМ виставляє на продаж конфіскований у російського олігарха завод "ПентоПак"

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу конфіскованого у російського олігарха ПрАТ "ПентоПак".

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

"Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу «ПентоПак» у сумі 203,7 млн грн. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який має тісні зв'язки з керівництвом РФ та підтримує окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях України.

"ПентоПак" забезпечує повний цикл виробництва упаковки для продуктів м'ясопереробної галузі, застосовуючи передові технології, зокрема високоякісний друк ультрафіолетовими, водними та спиртовими фарбами. Серед його клієнтів - знані українські бренди, такі як "Рудь", "Глобино", "М'ясна гільдія", а також замовники з більш як 30 країн світу

Наразі підприємство є прибутковим бізнесом, продовжує сплачувати податки та забезпечувати роботою колектив із 193 людей.

"Мова йде не просто про виробничі потужності, а про налагоджений прибутковий бізнес у перспективному сегменті харчової індустрії. Новий власник отримує всі можливості для подальшого зростання та розвитку", - наголосив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Хто такий Іван Саввіді