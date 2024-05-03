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Виробники дронів можуть отримати від держави грант у розмірі 80% вартості проєкту

Залежно від суми гранту, підприємець буде зобов'язаний створити певну кількість робочих місць.

Виробники дронів можуть отримати від держави грант у розмірі 80% вартості проєкту
Партія дронів для ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості проєкту. 

Про це повідомило Міністерство економіки з посиланням на рішення уряду від 3 травня.

Пільговий режим надання грантів буде діяти на всій підконтрольній території України. 

"Умови, створені рішенням Уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Відповідно до рішення Кабміну, виробники дронів зможуть спрямувати грантові кошти на придбання, доставку, монтаж обладнання. 

За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми.

До нинішнього рішення уряду пільговими умовами могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

Також рішення Кабміну від 3 травня містить інші зміни. Передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області будуть діяти до кінця 2024 року. Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах.

Також уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

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