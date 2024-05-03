У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
ГоловнаЕкономікаБізнес

Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів на 10 млн доларів

Українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до 100 тисяч доларів.

Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів на 10 млн доларів
Фото: EPA/UPG

Американська корпорація Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів на 10 млн доларів, повідомляє віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

“Ми співпрацюємо з Google із часів заснування Міністерства. Зараз топова світова компанія за сприяння Мінцифри розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 мільйонів”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до $100 тисяч і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань. Про це оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit, яка об’єднала представників бізнесу та влади, щоб обговорити виклики й перспективи розвитку ІТ-сфери.

Заявки можна подати до 5 червня, детальні вимоги – тут. Федоров зазначає, що продукти на базі ШІ матимуть пріоритет.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine оголосять поетапно – у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Також Федоров повідомив, що Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 мільйонів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу. 

Нагадаємо, що в кінці минулого року ЄС виділив 20 мільйонів євро для українських стартапів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies