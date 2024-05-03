Українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до 100 тисяч доларів.

Американська корпорація Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів на 10 млн доларів, повідомляє віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ми співпрацюємо з Google із часів заснування Міністерства. Зараз топова світова компанія за сприяння Мінцифри розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у розмірі $10 мільйонів”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до $100 тисяч і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань. Про це оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit, яка об’єднала представників бізнесу та влади, щоб обговорити виклики й перспективи розвитку ІТ-сфери.

Заявки можна подати до 5 червня, детальні вимоги – тут. Федоров зазначає, що продукти на базі ШІ матимуть пріоритет.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine оголосять поетапно – у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Також Федоров повідомив, що Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 мільйонів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу.

Нагадаємо, що в кінці минулого року ЄС виділив 20 мільйонів євро для українських стартапів.