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Чернишов домовляється з азербайджанською нафтогазовою корпорацією SOCAR про розширення співпраці

Із керівником SOCAR обговорили можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ.

Чернишов домовляється з азербайджанською нафтогазовою корпорацією SOCAR про розширення співпраці
Олексій Чернишов і Ровшан Наджаф
Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов провів зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом.

Про це йдеться в дописі Чернишова у фейсбуці.

Керівник Нафтогазу обговорив із партнерами перспективи співпраці в нафтогазовій галузі. Зокрема, йдеться про можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ.

"Працюємо над розширенням нашого співробітництва", - додав Чернишов.

  • Нині пресслужба НАК "Нафтогаз" повідомила, що її керівник зустрічався у Стамбулі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром. Тут теж ішлося про зберігання турецьких газових резервів готові в українських підземних сховищах.
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