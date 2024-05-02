Чернишов домовляється з азербайджанською нафтогазовою корпорацією SOCAR про розширення співпраці

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов провів зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом.
Про це йдеться в дописі Чернишова у фейсбуці.
Керівник Нафтогазу обговорив із партнерами перспективи співпраці в нафтогазовій галузі. Зокрема, йдеться про можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ.
"Працюємо над розширенням нашого співробітництва", - додав Чернишов.
- Нині пресслужба НАК "Нафтогаз" повідомила, що її керівник зустрічався у Стамбулі з міністром енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Альпарсланом Байрактаром. Тут теж ішлося про зберігання турецьких газових резервів готові в українських підземних сховищах.