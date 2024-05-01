Перевізники скаржаться на відсутність коштів, щоб купувати пальне і оплачувати роботу своїм працівникам.

1-2 травня тимчасово зупиниться робота громадського транспорту у Чернігові.

Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Мерія пояснила, що усі перевізники, які обслуговують автобусні маршрути, вимушені припинити надання послуг через те, що начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський не підписує платіжні доручення, а отже, не пропускає оплату часткової компенсації за здійснені в березні громадські перевезення.

Перевізники заявили, що мають борги за пальне і їм нічим розрахуватися зі своїми працівниками.

1 травня відбулася зустріч перевізників із виконувачем обов'язків міського голови Чернігова Олександром Ломако, начальниками управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку і земельних ресурсів та керівником ЦНАПу. Земельне питання, за інформацією міської ради, стало однією з причин блокування роботи перевізників.

"Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради на вимогу МВА мало розробити проєкти договорів оренди земельних ділянок між Чернігівською міською військовою адміністрацією та ТОВ «Альянс міжрегіонального співробітництва»", - йдеться на сайті міської ради Чернігова. Також ці документи мали зареєструвати у ЦНАПі

Однак профільне управління і ЦНАП відмовилися виконувати прохання військової адміністрації, заявивши, що не мають повноважень це робити відповідно до вимог українського законодавства.

Натомість Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі заявив, що міська рада Чернігова повинна розвивати власне комунальне підприємство, а не збільшувати видатки приватним перевізникам.

"Навіщо ми за гроші громади повинні утримувати приватних перевізників, які після виплати своїх кредитів можуть забрати свій транспорт та залишити місто без транспорту" - прокоментував Брижинський ситуацію щодо перевізників.