НБУ провів найбільшу лібералізацію валютних обмежень з початку вторгнення

Зміни стосуватимуться підприємств і спрямовані на поліпшення бізнес-клімату та сприяння інвестиціям.

Національний банк України на своєму сайті оприлюднив пакет рішень, які назвав "найбільшим пом'якшенням валютних обмежень за час повномасштабної війни". Зміни стосуються сфери бізнесу, практично всі вони набувають чинності вже з 4 травня.

Для імпорту робіт та послуг повністю скасовано валютні обмеження: тепер можна вільно купувати та переказувати валюту за кордон для проведення цих операцій. Також надсилати гроші за межі країни можна буде для оплати лізингу чи оренди, погашення зовнішніх кредитів чи процентів.

Представництва міжнародних платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати за кордон валюту на рахунок своїх "материнських" юридичних осіб, чиї інтереси вони представляють. Це сприятиме розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Загалом зміни спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу, освоєння нових ринків та сприяння інвестуванню в Україну. НБУ переконує, що вони не створять макрофінансових ризиків і вже враховані в оновленому прогнозі.