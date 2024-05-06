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Спільнота CEO Club Ukraine повідомила про обшуки БЕБ та дезінформаційну кампанію

Раніше CEO Club Ukraine виступала за реформування БЕБ.

Спільнота CEO Club Ukraine повідомила про обшуки БЕБ та дезінформаційну кампанію
Сергій Гайдайчук
Фото: Сергій Гайдайчук

Спільнота лідерів бізнесу CEO Club Ukraine заявила про проведення обшуків співробітниками БЕБ та подальшу інформаційну кампанію з метою дискредитації.

Про це йдеться у заяві Спільнота лідерів бізнесу CEO Club Ukraine.

В заяві йдеться, що близько 23:00 26 квітня до приміщення бізнес-спільноти CEO Club прийшли детективи БЕБ та працівники Нацполіції із постановою на обшук.

“В цій ухвалі було вказано організацію, яка володіє всім бізнес-центром, в якому CEO Club орендує приміщення. При цьому правоохоронці вимагали здійснити обшук саме приміщення CEO Club”, - наголосили в спільноті.

Детективи під час огляду нікого не зустріли, нічого не знайшли та не вилучили, залишили приміщення. Жодних звинувачень в бік CEO Club висунуто не було ані у вечір обшуків, ані після цього.

Пізніше зʼясувалось, що цього вечора БЕБ проводило обшуки одночасно за  10 різними адресами, та повідомило, що в одному з них нібито було викрито нелегальне казино та шахрайський кол-центр.

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За декілька днів анонімні телеграм-канали почали масово поширювати інформацію про те, що нібито під прикриттям CEO Club працюють підпільне казино і шахрайський кол-центр.

“Ця інформація є абсурдною, брехливою, такою що має на меті заплямувати чесне імʼя та репутацію спільноти CEO Club”, - підкреслили в пресслужбі, і додали, що організація не фігурувала в ухвалі для обшуку, а її керівники не отримували жодних підозр. 

Таким чином, вважають у CEO Club, це свідчить про те, що звинувачення на адресу CEO Club Ukraine спрямовані на дискредитацію бізнес спільноти.

“Навіщо намагатися заплямувати репутацію CEO Club? Тому що наш клуб систематично і жорстко виступає за верховенство права, проти незаконного тиску на бізнес, проти корупції, за реформування Бюро економічної безпеки відповідно до міжнародних зобов'язань України. Відомо, що вже тривалий час точиться боротьба за те, яким бути Бюро – незалежним аналітичним органом боротьби з економічними злочинами чи інструментом хабарництва і політичного тиску. В цій боротьбі CEO Club займає безкомпромісну позицію”, - написав засновник і президент CEO Club Сергій Гайдайчук.

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