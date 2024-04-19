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Шмигаль: Україна зможе покрити дефіцит бюджету у 2024 році

37 з 42 мільярдів доларів, які потрібні для балансування кошторису, вже погоджені у вигляді допомоги від партнерів.

Шмигаль: Україна зможе покрити дефіцит бюджету у 2024 році
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що Україна знайде кошти для того, щоб компенсувати дефіцит бюджету у 2024 році, який Міжнародний валютний фонд оцінює у 42 мільярди доларів.

Як пише Укрінформ, очільник уряду запевнив, що левова частка цієї суми вже надана або погоджена у вигляді допомоги від партнерів.

Зокрема йдеться про 16 мільярдів доларів, які передбачає програма підтримки від ЄС Ukraine Facility, 5,4 мільярда у вигляді траншів від МВФ, понад 7 мільярдів від Сполучених Штатів, 4,5 мільярди від Японії та певну суму, надану у кредит Світовим банком.

Загалом, за словами Шмигаля, фінансова допомога складає 37 мільярдів доларів, що відповідає тому дефіциту, який передбачався урядом у бюджеті. Ще 5 мільярдів Україні доведеться знайти за рахунок внутрішніх резервів: це будуть внутрішні запозичення та збори податків.

При цьому робота над залучення додаткового фінансування у 2025 році вже розпочалася. Прем'єр під час візиту до Вашингтона вже встиг провести кілька зустрічей з цього приводу.

 

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