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Посол України в Канаді анонсувала чотири програми військової та гумантіарної підтримки

Країна вже перерахувала нашій державі 2 млрд доларів через спеціальний рахунок МВФ.

Посол України в Канаді анонсувала чотири програми військової та гумантіарної підтримки
Фото: Facebook

У проєкті бюджету Канади на 2024 рік передбачено більше підтримки для України, аніж повідомлялося раніше. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла голова української дипломатичної місії у північноамериканській країні Юлія Ковалів.

За словами посла, п'ятирічна програма на 1,6 мільярда канадських доларів, яка була погоджена у підписаній 24 лютого 2024 року безпековій угоді між двома державами, - це не єдине фінансування України, прописане в новому кошторисі. Також Канада надає бюджетну підтримку на 2,4 мільярда, з яких левова частка суми вже перерахована українському уряду через спеціальний рахунок МВФ. Ще 400 мільйонів доларів мають надійти у найближчі місяці.

216 мільйонів доларів будуть спрямовані на відбудову України через Європейський банк реконструкції та розвитку. А 76 мільйонів профінансують проєкти з підтримки миру та безпеки, зокрема гуманітарне розмінування. 

У бюджетному законопроєкті Канада також зобов'язується співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації активів.

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