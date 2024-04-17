Головне за середу, 17 квітня: наслідки ракетного удару по Чернігову, знакова резолюція ПАРЄ

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 784-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 квітня – в нашій новині.

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо смерті російського політика Олексія Навального, у якій назвала Володимира Путіна нелегітимним президентом РФ.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук. "У цій резолюції ПАРЄ чітко зазначила, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу", - зазначила Кравчук.

До чого ще закликала ПАРЄ – в новині.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удар по Чернігову, внаслідок якого загинули щонайменше 17 людей, понад 60 — поранені. Глава МЗС закликав західних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони для України.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, який вигляд має надійний захист людських життів від ракет",— ідеться у повідомленні глави МЗС.

Він додав, що партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти врятувати українські життя з таким же рівнем ефективності, як і на Близькому Сході.

"Ми вдячні Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї "Patriot". Я закликаю інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх переговорів із союзниками з G7 в Італії цього тижня", — додав Кулеба.

Завтра, 18 квітня, у Чернігові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії і Чехії.

За словами генсека НАТО, у Європі є менше, ніж сотня систем ППО, про що раніше розповідали деякі європосадовці. Попри це Альянс має значну кількість батарей Patriot.

"Це також відображає той факт, що США – які є союзником із найбільшою кількістю батарей Patriot – мають глобальні зобов’язання. Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", – зазначив Столтенберг.

Він також сказав, що союзники працюють над тим, аби збільшити постачання в Україну систем ППО загалом і батарей Patriot зокрема.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорення законопроєкту про допомогу для України відбудеться в суботу, 20 квітня, пише CNN.

Спікер наголосив, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України.

Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.

Текст загалом аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовольняє вимоги президента США Джо Байдена. А отже, як республіканці, так і демократи в Палаті представників з величезною ймовірністю повинні підтримати ініціативу Джонсона.

Українські безпілотники сьогодні атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно в Мордовії. Про це пише УП із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Наслідки атаки уточнюють. Ціллю був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", що має здатність виявляти об'єкти на відстані 3000 км і висоті понад 100 км.

Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни розташували в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000-2002 роках.

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