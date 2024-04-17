Палата представників США винесе на голосування законопроєкт про допомогу для України в суботу ввечері, — Джонсон

На обговорення винесуть низку законопроектів про іноземну допомогу, зокрема і фінансування для України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорення законопроєкту про допомогу для України відбудеться в суботу, 20 квітня, пише CNN.

Спікер наголосив, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України.

У зверненні до членів Палати Джонсон вказав, що вони голосуватимуть у суботу ввечері.

Як зазначає CNN, з огляду на те, що республіканці контролюють Палату представників лише з незначною перевагою, Джонсону, ймовірно, знадобиться підтримка демократів, щоб ухвалити законопроєкти про допомогу іноземним державам і врятувати свою роботу, якщо "пропозиція про звільнення дійде до залу".