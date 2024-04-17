Палата представників США винесе на голосування законопроєкт про допомогу для України в суботу ввечері, — Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорення законопроєкту про допомогу для України відбудеться в суботу, 20 квітня, пише CNN.
Спікер наголосив, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України.
У зверненні до членів Палати Джонсон вказав, що вони голосуватимуть у суботу ввечері.
Як зазначає CNN, з огляду на те, що республіканці контролюють Палату представників лише з незначною перевагою, Джонсону, ймовірно, знадобиться підтримка демократів, щоб ухвалити законопроєкти про допомогу іноземним державам і врятувати свою роботу, якщо "пропозиція про звільнення дійде до залу".
- The Hill повідомляв, Джонсон обіцяв, що окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню пройдуть роздільне голосування до кінця тижня.
- У Конгресі вважають, що голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю вже цього тижня.
- Білий дім розраховує, що вже цього тижня Україна та Ізраїль отримають допомогу від США.
- 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тиждень тому експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці погоджуються схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту.