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"Українська команда" передала 72 бригаді партію літаків-камікадзе, катапульту і ретранслятор

Всього фонд має передати на передову 200 таких літаків.

"Українська команда" передала 72 бригаді партію літаків-камікадзе, катапульту і ретранслятор

Волонтерський штаб «Українська команда» передав велику партію дронів-літаків та обладнання для безпілотників бійцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали пілотам 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців велику партію літаків-камікадзе. А також катапульту для запуску безпілотників і ретранслятор. Всього разом з вами ми відправимо на передову 200 таких літаків», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Захисники, у свою чергу, передали слова вдячності українцям, які донатять на дрони.

«Завдяки кожному і кожній з вас і за допомогою цих літаків ми будемо кожного дня нищити ворога, наближуючи нашу Перемогу», - сказав заступник командира роти ББПС 72 ОМБр на позивний «Марвел».

Збір на великі дрони-літаки продовжується.

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