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Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії вступ України до ЄС і НАТО

Шмигаль наголосив на важливості систем ППО для України.

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії вступ України до ЄС і НАТО
Денис Шмигаль і Тордіс Гильфадоттір
Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір. Подякував за допомогу у створенні Міжнародного реєтру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку", – написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Під час зустрічі сторони обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Він подякував Ісландії за військову підтримку, зокрема долучення до ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів.

"Наголосив на важливості посилення ППО України, аби захистити людей та критичну інфраструктуру. Обговорили також реалізацію Формули миру президента України. Вдячний Ісландії за вагомий внесок у зміцнення стійкості України в протидії російському агресору", – додав дипломат.

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