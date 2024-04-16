Вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів"

Окупанти запустили безпілотники із мису Чауда, що в Криму.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

У ніч на 16 квітня протиповітряна оборона України знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Ворог запускав БПЛА із мису Чауда, що в Криму.

"Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", – зазначив Олещук.