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Вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів"

Окупанти запустили безпілотники із мису Чауда, що в Криму. 

Вночі сили ППО знищили 9 із 9 запущених ворогом "шахедів"
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 16 квітня протиповітряна оборона України знищила 9 із 9 запущених російською армією ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Бойова робота велася у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук. 

Ворог запускав БПЛА із мису Чауда, що в Криму. 

"Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", – зазначив Олещук. 

Кількість збитих БПЛА
Фото: Повітряні сили
Кількість збитих БПЛА

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