Спікер Джонсон розділить допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю на чотири законопроєкти

Спікер Палати представників США Майк Джонсон нарешті зрушив з місця питання надання фінансування для військової допомоги Україні. На закритому засіданні Республіканської партії він представив свій план щодо рішення, яке не можуть ухвалити вже понад півроку.

Як пише The Hill, Джонсон хоче розділити пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на три окремі документи та додати ще один. Усі вони мають бути пов'язані спільним процедурним правилом, яке б регламентувало процес внесення поправок.

Четвертий законопроєкт містить положення щодо заборони соціальної мережі TikTok, дозволу США використовувати заморожені російські активи для фінансування України, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані кредити для гуманітарних потреб.

Республіканець Кевін Герн, який був присутнім на зустрічі, звертає увагу, що жоден із законопроєктів не говорить про заходи щодо захисту південного кордону США. Це може викликати протест та критику з боку радикального крила партії, яке вимагало не ухвалювати будь-які зовнішні фінансові документи без вирішення питання нелегальних мігрантів.