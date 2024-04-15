Сьогодні на Ставці була доповідь Головкома Сирського щодо тих напрямків, де найбільш гаряче. Окрема увага – боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також міністр оборони України Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

“Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки”, - пообіцяв президент.

Володимир Зеленський зазначив, що на Ставці розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів, також була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

“Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати”, - анонсував Верховний головнокомандувач.

Президент провів сьогодні наради щодо роботи з партнерами найближчими тижнями. Першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій.

“Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору”, - нагадав президент.

Він наголосив, що Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

“Шахеди” в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди, і тепер готуватиметься підписання з лідером Норвегії. Також зараз йде робота над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО.