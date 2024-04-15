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Військові кібери зламали російські підприємства, які допомагають військовому автопрому РФ

Хакери вивантажили інформацію 15 російських підприємств, які допомагають військовому автопрому РФ.

Військові кібери зламали російські підприємства, які допомагають військовому автопрому РФ
Фото: Армія.Inform

Військові кібери зламали і вивантажили інформацію 15 російських підприємств, які допомагають військовому автопрому РФ.

Про це повідомляє Армія.Inform.

"До дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини "Ахмат", – ідеться у повідомленні

Військові кіберфахівці зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки. Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені російські засоби РЕБ "Леєр 2" і "Красухи".

Як стало відомо АрміяInform, зокрема уражено портали підприємств "ПромАрматура" і "ИнтерТестСтрой +" з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (Московська область). Обидві компанії є партнерами компанії "Ремдизель", яка випускає бронеавтомобілі "Ахмат".

Також уражені сайти  компанії "Рамтел", яка постачає фарби для оборонавтопрому росіян. Серед уражених цілей – електронний ресурс фірми "Вторцветмет", яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів – постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. 

Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії "Єдина Росія".

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