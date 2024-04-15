Військові кібери зламали російські підприємства, які допомагають військовому автопрому РФ

Військові кібери зламали і вивантажили інформацію 15 російських підприємств, які допомагають військовому автопрому РФ.

Про це повідомляє Армія.Inform.

"До дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини "Ахмат", – ідеться у повідомленні

Військові кіберфахівці зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки. Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені російські засоби РЕБ "Леєр 2" і "Красухи".

Як стало відомо АрміяInform, зокрема уражено портали підприємств "ПромАрматура" і "ИнтерТестСтрой +" з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (Московська область). Обидві компанії є партнерами компанії "Ремдизель", яка випускає бронеавтомобілі "Ахмат".

Також уражені сайти компанії "Рамтел", яка постачає фарби для оборонавтопрому росіян. Серед уражених цілей – електронний ресурс фірми "Вторцветмет", яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів – постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення.

Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії "Єдина Росія".