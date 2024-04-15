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Росіяни обстріляли за день три громади Сумщини

Всього у області пролунало за день 8 вибухів.

Росіяни обстріляли за день три громади Сумщини
Росіяни обстріляли за день три громади Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 квітня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська та Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 8 вибухів. 

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів.

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По Ямпільській громаді росіяни завдали авіаудару.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів та скинули на неї бомбу з літака.

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