Росіяни обстріляли за день три громади Сумщини

Сьогодні, 15 квітня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська та Ямпільська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 8 вибухів.
По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів.
По Ямпільській громаді росіяни завдали авіаудару.
Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів та скинули на неї бомбу з літака.
- 14 квітня вранці росіяни атакували дроном цивільну вантажівку у Сумській області. Внаслідок атаки водій вантажівки загинув.