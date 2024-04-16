Росія за добу провела 16 ракетних і 31 авіаудар

Також росіяни били з реактивних систем залпового вогню.

Розпочалася 783 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Про це інформує Генштаб.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши дев'яти БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці, Волохівка Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив п'ять безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох артилерійських засобах, чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління БпЛА противника.