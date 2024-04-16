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США не будуть збивати дрони над Україною: в Білому домі вбачають "різні картини загроз"

Адміністрація Байдена не хоче брати участь у бойових діях в Україні.

США не будуть збивати дрони над Україною: в Білому домі вбачають "різні картини загроз"
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки не будуть захищати українське небо від російських ракет та дронів так, як це відбувалося з Ізраїлем під час масованої атаки Ірану. 

Під час брифінгу у Білому домі про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Коли представник преси запитав про те, чи готові США так само збивати дрони над Україною, як це було на Близькому Сході, радник Джо Байдена сказав, що очікував цієї дискусії. Проте "йдеться про різні країни, різний повітряний простір, різні картини загроз".

За словами Кірбі, президент США з самого початку "конфлікту" дав зрозуміти, що Штати не будуть брати участь у бойових діях в Україні. Найкращим рішенням в Білому домі вважають надання зброї та засобів ППО в руки українських військових - проте зараз в адміністрації не можуть цього зробити, бо "немає додаткового фінансування національної безпеки".

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