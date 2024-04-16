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У суду виникли труднощі з пошуком присяжних для кримінальної справи проти Трампа

Понад половину кандидатів довелося викреслити зі списку через їхнє зізнання у неможливості бути неупередженими.

У суду виникли труднощі з пошуком присяжних для кримінальної справи проти Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суд Манхеттену розпочав розгляд історичної кримінальної справи за звинуваченням експрезидента США Дональда Трампа у підкупі зірки фільмів для дорослих задля приховування їхніх стосунків перед виборами. Це перший випадок в історії Америки, коли колишній чи нинішній глава держави постає перед Фемідою за кримінальним звинуваченням.

Як пише BBC, за особистої присутності Трампа суд розпочав процес обрання присяжних, який виявився вкрай складним. Із 96 відібраних кандидатів вже за лічені хвилини довелося відмовитися від 60, оскільки вони заявили, що не гарантують своєї неупередженості. Тим, хто залишився, поставили по 42 питання, серед яких були "Чи читали ви книжки, написані Дональдом Трампом?" та "З яких газет ви берете інформацію?"

Під час засідання Трамп зберігав мовчання і лише тричі відповів судді "Так" на процедурні запитання. Проте в кулуарах республіканець назвав кримінальну справу проти себе "нападом на Америку" та "знищенням політичного конкурента".

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