Провідні медіа США просять Байдена і Трампа провести теледебати

У США група п’яти провідних телевізійних і кабельних мереж новин, а також друковані ЗМІ та радіоканали підписали відкритий лист із проханням до потенційних кандидатів у президенти публічно взяти участь у теледебатах перед загальними виборами.
Лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, ABC News і FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour і USA TODAY.
“З огляду на те, що обриси загальних виборів 2024 року стають чіткими, ми − національні інформаційні організації, що нижче підписалися − закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов’язання брати участь у загальних виборчих дебатах до голосування у листопаді”, − цитує лист ABC.
У березні експрезидент Дональд Трамп зараз закликав чинного лідера американців Джо Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах цієї осені. Раніше ж Трамп пропустив усі чотири схвалені Національним комітетом Республіканської партії первинні виборчі дебати 2024 року та відмовився від одних із трьох своїх дебатів із Байденом у 2020 році.
Передвиборчий штаб Байдена зі свого боку сумнівається у можливості організації чесних дебатів з Трампом, додають ABC.
- Загальнонаціональні дебати, якими у США традиційно займається спеціальна позапартійна комісія, заплановані на вересень та жовтень 2024-го.
- Президент США Джо Байден має перевагу над Дональдом Трампом у загальнонаціональному опитуванні, проведеному виданням Reuters спільно з компанією Ipsos. Чинний господар Білого дому отримав підтримку 41% респондентів. Натомість за республіканського кандидата готові проголосувати 37% американців.
- Загальнонаціональні рейтинги не дають реальну електоральну картину у США, адже в країні діє непряма система виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників.
- Зазвичай долю президентського крісла визначають виборники від так званих "штатів, які коливаються" – тих, де немає історичного домінування республіканців чи демократів.
- Президентом цілком може стати той кандидат, за якого не віддали більшість голосів у всенародному голосуванні, але який отримав більшу підтримку виборників. Саме так сталося у 2016 році, коли Гілларі Клінтон з вищим рейтингом програла Дональду Трампу.