Провідні медіа США просять Байдена і Трампа провести теледебати

У США група п’яти провідних телевізійних і кабельних мереж новин, а також друковані ЗМІ та радіоканали підписали відкритий лист із проханням до потенційних кандидатів у президенти публічно взяти участь у теледебатах перед загальними виборами.

Лист підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, ABC News і FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour і USA TODAY.

“З огляду на те, що обриси загальних виборів 2024 року стають чіткими, ми − національні інформаційні організації, що нижче підписалися − закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов’язання брати участь у загальних виборчих дебатах до голосування у листопаді”, − цитує лист ABC.

У березні експрезидент Дональд Трамп зараз закликав чинного лідера американців Джо Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах цієї осені. Раніше ж Трамп пропустив усі чотири схвалені Національним комітетом Республіканської партії первинні виборчі дебати 2024 року та відмовився від одних із трьох своїх дебатів із Байденом у 2020 році.

Передвиборчий штаб Байдена зі свого боку сумнівається у можливості організації чесних дебатів з Трампом, додають ABC.