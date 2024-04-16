Ізраїль відповість на атаку Ірану, − начальник штабу ЦАХАЛу

Вчора військовий кабінет Ізраїлю обговорив, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві заявив, що Єрусалим відповість на атаку Ірану ракетами та безпілотниками, пише The Guardian.

Але яку форму та масштаб матиме ця відповідь − незрозуміло.

“…запуск такої кількості ракет і безпілотників на територію Ізраїлю матиме відповідь”, − сказав Га-Леві.

Вчора військовий кабінет Ізраїлю зібрався вчетверте за останні два дні, зустріч тривала кілька годин. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, теперішній і колишній міністри оборони Йоав Галлант і Бенні Ганц обговорювали, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації.

Телеканал Israel’s Channel N12 раніше інформував, що Ізраїль мав намір координувати свою відповідь зі США, але адміністрація президента Джо Байдена неодноразово заявляла, що не братиме участі та не сприятиме жодній ізраїльській контратаці.

“Ми поважаємо, що це рішення має прийняти військовий кабінет, прем’єр-міністр. Ми знаємо, що вони мають дуже складних сусідів”, – сказав CNN радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Як повідомили державні ЗМІ, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан сьогодні сказав своєму китайському колезі, що Тегеран готовий проявляти стриманість і не має наміру подальшої ескалації ситуації.