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Чехія уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських снарядів для України, - Фіала

Зараз Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів.

Чехія уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських снарядів для України, - Фіала
Корпуси 155-мм снарядів виробництва Франції Forges de Tarbes, 2023 рік.
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Чеський уряд в рамках своєї ініціативи з постачання боєприпасів для України вже уклав контракти на 180 тис. артилерійських снарядів, які будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.

Про це в колонці для Financial Times написав чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація в Україні критична... У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – написав Фіала.

Він зазначив, що успіх чеської ініціативи з пошуку снарядів для України пояснюється її "оманливою простотою".

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Фіала додав, що зараз Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів.

Крім того, чеський прем'єр повідомив, що до ініціативи долучились близько 20 країн, але згадав лише Данію та Нідерланди.

Фіала висловив переконання, що чеська ініціатива дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій "війна змінює наш світ": "Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

  • Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.

  • Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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