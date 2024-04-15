Чехія уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських снарядів для України, - Фіала

Зараз Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів.

Чеський уряд в рамках своєї ініціативи з постачання боєприпасів для України вже уклав контракти на 180 тис. артилерійських снарядів, які будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.

Про це в колонці для Financial Times написав чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація в Україні критична... У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – написав Фіала.

Він зазначив, що успіх чеської ініціативи з пошуку снарядів для України пояснюється її "оманливою простотою".

Фіала додав, що зараз Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 тис. снарядів.

Крім того, чеський прем'єр повідомив, що до ініціативи долучились близько 20 країн, але згадав лише Данію та Нідерланди.

Фіала висловив переконання, що чеська ініціатива дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій "війна змінює наш світ": "Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України