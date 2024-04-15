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Прем’єр-міністр Сінгапуру йде у відставку після 20 років на посаді

Його наступником стане міністр фінансів міста-країни.

Прем’єр-міністр Сінгапуру йде у відставку після 20 років на посаді
Прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун йде у відставку
Фото: EPA/UPG

72-річний прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун піде у відставку 15 травня після 20 років перебування на посаді, пише Bloomberg.

Його наступником є 51-річний віцепрем’єр-міністр Лоуренс Вонг, який також є міністром фінансів. Того ж дня він стане четвертим очільником уряду міста-держави. 

Відповідно до заяви, опублікованої в понеділок канцелярією прем’єр-міністра, Вонг має одностайну підтримку законодавців керівної партії.

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Під керівництвом Лі валовий внутрішній продукт Сінгапуру на душу населення зріс більше ніж у три рази до майже 92 тисяч доларів, ставши одним із найвищих у світі. Острів також хоче підвищити свою привабливість для іноземних інвесторів у дедалі більш конкурентному регіоні.

Лі обрали прем'єр-міністром у 2004 році. Він є одним із нинішніх політичних лідерів у світі з найдовшим терміном служби. Його батько, покійний Лі Куан Ю, був першим прем’єр-міністром Сінгапуру з 1959 по 1990 рік. 

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