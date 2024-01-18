Міністра транспорту Сингапуру звинуватили у 27 правопорушеннях у справі про хабарництво

Йому загрожує сім років в'язниці.

Міністра транспорту Сингапуру С. Ісварана звинуватили у 27 правопорушеннях у справі про хабарництво − одній із найгучніших справ в азійському фінансовому центрі за десятиліття.

Про це пише Reuters з посиланням на антикорупційне агентство країни.

Міністр подав у відставку, водночас заявивши, що він відкидає звинувачення і "тепер зосередиться на тому, щоб очистити своє ім'я".

Бюро з розслідування корупції (CPIB) повідомило, що Ісваран, якого заарештували в липні минулого року, нібито отримав відкатів на суму 384 340,98 сінгапурських доларів (286 181 долар) від майнового магната Онга Бенг Сенга, частково для просування ділових інтересів бізнесмена.

Міністр нібито отримував квитки на футбольні матчі, мюзикли, політ на приватному літаку Онга та квитки на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі. Ісваран був радником керівного комітету Гран-прі, а Онг володіє правами на гонку.

Ісварану загалом висунули 27 обвинувачень, включно з корупцією та перешкоджанням здійсненню правосуддя. Якщо його визнають винним у корупції, його можуть оштрафувати на суму до 100 000 сінгапурських доларів або йому загрожує сім років в'язниці.

У Сінгапурі державні службовці отримують високу платню за запобігання корупції. Річна зарплата багатьох міністрів перевищує 1 мільйон сингапурських доларів.