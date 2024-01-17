У Міноборони Естонії запропонували "Рамштайну" механізм підтримки України

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб виграти війну та перевершити Росію, пише Bloomberg.

На її думку, країни-члени групи "Рамштайн", яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого ВВП щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", — каже Каллас.

Каллас зазначає, що вона оголосила саме чверть відсотка від ВВП, як це зробило Міністерство оборони Естонії в грудні та затвердив уряд у Таллінні, як спосіб допомогти Україні.

Розширення такої політики на Контактну групу з питань оборони України, які зустрічаються на базі "Рамштайн", переломить ситуацію для Києва.

"Ніхто не хоче давати чек, якщо ви не знаєте, яка там сума", — сказала Каллас, визнаючи втому серед союзників. Якщо ми зосередимо наші зусилля зараз, то переломна точка для Росії може бути вже близько".

За її словами, план Естонії — амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України. Міністерство оборони країни підготувало цей план для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн".