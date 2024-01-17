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У Міноборони Естонії запропонували "Рамштайну" механізм підтримки України

Естонія закликає союзників України направляти щороку чверть свого ВВП.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб виграти війну та перевершити Росію, пише Bloomberg.

На її думку, країни-члени групи "Рамштайн", яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого ВВП щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", — каже Каллас.

Каллас зазначає, що вона оголосила саме чверть відсотка від ВВП, як це зробило Міністерство оборони Естонії в грудні та затвердив уряд у Таллінні, як спосіб допомогти Україні.

Розширення такої політики на Контактну групу з питань оборони України, які зустрічаються на базі "Рамштайн", переломить ситуацію для Києва.

"Ніхто не хоче давати чек, якщо ви не знаєте, яка там сума", — сказала Каллас, визнаючи втому серед союзників. Якщо ми зосередимо наші зусилля зараз, то переломна точка для Росії може бути вже близько".

За її словами, план Естонії — амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України. Міністерство оборони країни підготувало цей план для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн". 

  • Раніше повідомлялося, що Естонія підготувала план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза – Захід не повинен боятися допомагати Україні.
  • Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу у розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.
  • Загалом Таллінн надасть Києву 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року. Також президент Естонії Алар Каріс виступив за зняття будь-яких обмежень на озброєння, яке передають Україні.
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