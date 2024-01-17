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Сейм Польщі зняв недоторканність з депутата антиукраїнської "Конфедерації" Ґжегожа Брауна

Депутат відомий тим, що у грудні минулого року вогнегасником загасив ханукальні свічки у Сеймі.

Сейм Польщі зняв недоторканність з депутата антиукраїнської "Конфедерації" Ґжегожа Брауна
Ґжегож Браун гасить ханукальні свічки у Сеймі
Фото: ЕРА/UPG

Сейм позбавив недоторканності антиукраїнського депутата Ґжегожа Брауна.

Про це пише RMF24.

Клопотання про зняття імунітету Брауна представив на засіданні комітету окружний прокурор у Варшаві Маріуш Дубовський. Він повідомив, що прокуратура проводить підготовче провадження, докази якого "достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину депутата Ґжегожа Брауна".

Як зазначили в прес-службі Міністерства юстиції минулого тижня, у разі зняття імунітету прокуратура має намір висунути політику звинувачення у злочинах, що стосуються, серед іншого, знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образи об'єкта релігійної пошани.

Всього рокуратура має намір пред'явити Браунові звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, в тому числі гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

Як зазначив сам депутат, сформульовані проти нього звинувачення містять "сфабриковані цитати і вигадки" а деякмх подій взагалі не було. 

Хто такий Ґжегож Браун

  • Ґжегож Браун "прославився" 12 грудня минулого року, коли за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки, запалені під час церемонії в Сеймі. Президія Сейму покарала Брауна позбавленням половини його зарплати на три місяці та всієї надбавки за шість місяців.
  • У червні минулого року він зірвав виступ вченого з Канади про Голокост. Захід проходив у Німецькому історичному інституті. Поліція нічого не могла вдіяти.
  • У липні позаминулого року Брауна хотіли позбавити імунітету через його демонстративну відмову від дотримання правил, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу - депутат відмовлявся носити маску у громадських місцях.
  • Також депутат відомий знищенням різдвяної ялинки, встановленої Асоціацією польських суддів.
  • Він є депутатом від "Конфедерації" – антиєвропейської та антиукраїнської партії.
  • Ґжегож Браун є українофобом, закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".
  • Браун відомий проросійськими поглядами. Зокрема, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.
  • Ґжеґож Браун потрапив до списку "Миротворець". На сайті вказано, що політика звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України, у поширенні наративів кремлівської пропаганди та у ймовірній співпраці з російськими службами.
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