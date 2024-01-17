Сейм Польщі зняв недоторканність з депутата антиукраїнської "Конфедерації" Ґжегожа Брауна

Депутат відомий тим, що у грудні минулого року вогнегасником загасив ханукальні свічки у Сеймі.

Сейм позбавив недоторканності антиукраїнського депутата Ґжегожа Брауна.

Про це пише RMF24.

Клопотання про зняття імунітету Брауна представив на засіданні комітету окружний прокурор у Варшаві Маріуш Дубовський. Він повідомив, що прокуратура проводить підготовче провадження, докази якого "достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину депутата Ґжегожа Брауна".

Як зазначили в прес-службі Міністерства юстиції минулого тижня, у разі зняття імунітету прокуратура має намір висунути політику звинувачення у злочинах, що стосуються, серед іншого, знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образи об'єкта релігійної пошани.

Всього рокуратура має намір пред'явити Браунові звинувачення за сімома пунктами, що стосуються дій, скоєних між 2022 і 2023 роками, в тому числі гасіння ханукальних свічок у Сеймі вогнегасником.

Як зазначив сам депутат, сформульовані проти нього звинувачення містять "сфабриковані цитати і вигадки" а деякмх подій взагалі не було.

Хто такий Ґжегож Браун