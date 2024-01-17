Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, – глава МЗС Більстрем

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем під час дискусії в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє" у Давосі, пише Укрінформ.
"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”, - зазначив глава МЗС.
Більстрем додає, що результативність такого рішення залежить від того чи приєднається Королівство до Північно-Атлантичного Альянсу.
“Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо”, – повторив дипломат.
- Навесні минулого року Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.
- У серпні Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".
- Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.