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Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, – глава МЗС Більстрем

Результат подібного рішення залежить чи вступить Швеція у НАТО.

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, – глава МЗС Більстрем
Фото: saabgroup.com

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем під час дискусії в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє" у Давосі, пише Укрінформ.

"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”, - зазначив глава МЗС.

Більстрем додає, що результативність такого рішення залежить від того чи приєднається Королівство до Північно-Атлантичного Альянсу.

“Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо”, – повторив дипломат. 

  • Навесні минулого року Міноборони Швеції повідомило, що українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на винищувачі Jas 39 Gripen. Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.
  • У серпні Володимир Зеленський на зустрічі зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном заявив, що сторони "проговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen".
  • Невдовзі стало відомо, що уряд Швеції мав доручити Збройним силам країни вивчити умови відправлення Gripen до України.
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