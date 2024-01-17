Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, – глава МЗС Більстрем

Швеція не виключає надання Україні літаків Gripen, однак ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом Королівства в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем під час дискусії в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє" у Давосі, пише Укрінформ.

"Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо”, - зазначив глава МЗС.

Більстрем додає, що результативність такого рішення залежить від того чи приєднається Королівство до Північно-Атлантичного Альянсу.

“Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо”, – повторив дипломат.