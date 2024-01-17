Путін зустрівся з міністеркою закордонних справ Північної Кореї: співпрацюватимуть у всіх сферах (оновлено)

Москва розвиває відносини з Пхеньяном у всіх сферах, включно з “чутливими”.

Президент Володимир Путін зустрівся вчора з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей під час її візиту до Москви.

Про це пишуть медіа країни-окупанта.

Очільниця МЗС Північної Кореї також зустрілася зі своїм колегою Сергієм Лавровим. Він подякував Пхеньяну за “підтримку в контексті спеціальної військової операції в Україні”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розвиває відносини з Північною Кореєю у всіх сферах, включно з “чутливими”.

За його словами, під час перемовин у Москві, обговорювалася ситуація на Корейському півострові, але основна увага приділялася розвитку двосторонніх відносин.

Офіційні видання Північної Кореї ще не коментували зустріч між Чхве та Путіним, але раніше повідомляли, що міністерка має завершити свою поїздку в середу.

Путін пообіцяв відвідати Північну Корею, коли лідер країни Кім Чен Ин зустрівся з ним на саміті в Росії у вересні.