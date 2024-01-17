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Ізраїль і ХАМАС домовилися про доставку гуманітарної допомоги до Гази і заручників

Домовленостей про новий обмін утримуваних людей поки немає. 

Ізраїль і ХАМАС домовилися про доставку гуманітарної допомоги до Гази і заручників
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленості щодо доставки нової гуманітарної допомоги до Гази. Про це повідомили катарські медіатори, пише BBC.

За посередництва Катару і Франції утримувані терористами ізраїльські заручники повинні отримати ліки. Натомість Ізраїль дозволить доставити до Гази більше базових товарів.

Гуманітарна допомога виїде з катарської столиці і відправиться до Єгипту. Звідти її доставлять до смуги Гази. 

Згоди про новий обмін заручниками поки не досягли, але над цим працюють. Посол США на Близькому Сході перебував у Катарі, щоб обговорити можливість такої угоди, заявив у вівторок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Дискусії були "дуже серйозними та інтенсивними", додав він. 

"Ми сподіваємося, що це принесе плоди, і принесе плоди найближчим часом", – сказав речник. 

Щонайменше 132 заручники продовжують перебувати в полоні терористів у Газі. Загалом терористи захопили близько 240 людей і вбили 1300. Напад ХАМАС на Ізраїль призвів до ударів по смузі Гази. Ізраїль каже, що вражає об'єкти терористів, але під час ударів гинуть і страждають в тому числі цивільні. МОЗ, яке підконтрольне ХАМАСу, стверджує, що від початку війни загинули понад 24 000 людей.

Близько 85% населення Гази стало біженцями, гуманітарна ситуація на території близька до катастрофи. Сторони мали одне кількаденне припинення вогню, під час якого обмінялися полоненими. 

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