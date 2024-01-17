​Розпочати процедуру вступу України в НАТО можна вже зараз, до завершення війни, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.
Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.
Дуда наголосив, що Україна повинна прагнути до повноправного членства в Альянсі.
"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах держав-членів Альянсу. Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України", – зазначив він.
Дуда також додав, що присутність України в НАТО важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі.
- Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року. Однак, генерал армії США Бен Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
- Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- У листопаді минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
- У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.
- Зеленський називав маячнею ідею взяти до НАТО частину України.