​Розпочати процедуру вступу України в НАТО можна вже зараз, до завершення війни, – Дуда

"Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі.

Дуда наголосив, що Україна повинна прагнути до повноправного членства в Альянсі.

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах держав-членів Альянсу. Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України", – зазначив він.

Дуда також додав, що присутність України в НАТО важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі.